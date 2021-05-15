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В «ДНР» нет денег на летнее оздоровление детей металлургов, заявили в профсоюзе

15 мая 2021, 18:35

В «ДНР» нет денег на летнее оздоровление детей металлургов, заявили в профсоюзе

В этом году металлургические предприятия, которые контролирует группировка «ДНР», не смогут оздоровить детей рабочих из-за отсутствия средств. Об этом рассказал председатель профсоюза металлургов и горняков «ДНР» Игорь Жадан в интервью одному из местных телеграм-каналов.

Он отметил, что в прошлом году основная база для оздоровления, которая относится к Енакиевскому металлургическому заводу, не работала из-за карантина. Оздоровление рабочих и их семей проводилось в гораздо меньших объемах, чем раньше, и началось уже фактически во второй половине лета. Однако нынешним летом и этого не будет.

«Говорю честно и откровенно – в этом году ситуация критическая, потому что ни у профсоюза, ни у предприятий, которые входят в группу ВТС (компания, управляющая промышленными активами «ДНР» – Ред.) таких средств на сегодняшний день нет», – сказал Жадан.

В этой связи он обратился к своим коллегам в России с просьбой, по возможности, помочь оздоровить детей донецких металлургов этим летом.

Жадан уверяет, что «другой возможности отдыха в здравницах для детей рабочих Донбасса нет».

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис» (ВТС).

Сейчас «Внешторгсервис» является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

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