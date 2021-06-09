«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник

Группировка «ЛНР» и Беларусь поддерживают контакт по делу оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник, передает «РИА Новости».



«Насколько я знаю, контакты были. По моему, наши следователи — хотя я не знаю, я уже уехал в этот момент — должны были поехать в Белоруссию для его допроса по нашему уголовному делу. Но это не точно. Но контакты, созвоны были 100%», — сказал Пасечник журналистам, находясь в аннексированном Крыму.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание оппозиционера.



Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.



27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича.