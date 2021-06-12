«ДНР» похвасталась, что организовала более 5 тысяч автобусных рейсов за паспортами в Россию

Группировка «ДНР» наладила регулярные автобусные рейсы в Россию для людей, которые оформляют российские паспорта. За два года было проведено более 5 тысяч рейсов, сообщает «министерство транспорта ДНР».



«В период с июня 2019 года и по настоящее время организовано порядка 5,2 тысяч спецрейсов в Российскую Федерацию, перевезено более 241,9 тысячи пассажиров», – заявили в «минтрансе».



Как утверждается, регулярные спецрейсы за паспортами РФ направляются в Ростовскую область через пункты пропуска на временно неподконтрольном украинской власти участке границы с Россией в Успенке, Мариновке и Новоазовске.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что по состоянию на февраль 2021 года 639 тысяч жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили гражданство РФ по упрощенной схеме.