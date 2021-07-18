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Через КПВВ «Новотроицкое» за взятки пытались провезти сотни тысяч рублей и долларов

18 июля 2021, 11:59

Через КПВВ «Новотроицкое» за взятки пытались провезти сотни тысяч рублей и долларов

В КПВВ «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда зафиксировали попытки перевезти через линию соприкосновения наличные деньги в суммах, значительно превышающих допустимые. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

При этом служащим погранотряда предлагали взятки за беспрепятственный пропуск.

Так, один из направляющихся на временно неподконтрольную украинской власти территорию предложил пограничнице взятку в размере 1900 долларов США. Мужчина пытался таким образом избежать привлечения к ответственности за нарушение порядка перемещения через КПВВ средств в сумме 10 000 долларов.

Кроме того, в КПВВ «Новотроицкое» была задокументирована еще одна попытка дачи взятки пограничнику в сумме 300 долларов. Повод был идентичным, но в этом случае женщина незаконным способом перемещала через линию соприкосновения 422 000 российских рублей и 24 000 гривен.

Пограничники задокументировали попытки предоставления неправомерной выгоды и сообщили правоохранителям об уголовном преступлении.

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