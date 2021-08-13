Группировка «ДНР» напечатала «Азбуку Донбасса», которую подарит первоклассникам 1 сентября. Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха в комментарии YouTube-каналу «МАЙ ДНР».
Она показала содержание этой книжки. На первой странице — обращение главы «ДНР» Дениса Пушилина.
Далее на каждой странице — буква алфавита с иллюстрацией. Помимо региональной привязки азбуки — слов «Донбасс», «Кальмиус», «Террикон» и так далее — в книжке изображены флаги «ДНР» и «России», а также есть пропагандистские лозунги.
Так, на одной из страниц написано, что «Донбасс — русская земля», на другой, что «Родина наша Россия».
Также есть иллюстрация на которой изображен мужчина с автоматом в военной форме.
По словам Блохи, «Азбуку Донбасса» получат 3 323 ребенка из социальных групп. В дальнейшем в «ДНР» обещают напечатать больше экземпляров.
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