«ДНР» напечатала «Азбуку Донбасса». Скриншот: «МАЙ ДНР» / YouTube

Группировка «ДНР» напечатала «Азбуку Донбасса», которую подарит первоклассникам 1 сентября. Об этом сообщила сотрудница оккупационной администрации Елена Блоха в комментарии YouTube-каналу «МАЙ ДНР».



Она показала содержание этой книжки. На первой странице — обращение главы «ДНР» Дениса Пушилина.

Далее на каждой странице — буква алфавита с иллюстрацией. Помимо региональной привязки азбуки — слов «Донбасс», «Кальмиус», «Террикон» и так далее — в книжке изображены флаги «ДНР» и «России», а также есть пропагандистские лозунги.

Так, на одной из страниц написано, что «Донбасс — русская земля», на другой, что «Родина наша Россия».

Также есть иллюстрация на которой изображен мужчина с автоматом в военной форме.

По словам Блохи, «Азбуку Донбасса» получат 3 323 ребенка из социальных групп. В дальнейшем в «ДНР» обещают напечатать больше экземпляров.