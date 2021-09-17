Арестович допустил военный путь возвращения Донецка и Луганска

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной части Донбасса военным путем. Такое мнение он высказал в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



«Мы не знаем, как будет деоккупирован [Донбасс], мы готовимся к разным вариантам. Стратегия [власти] заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь», — заявил Арестович.



Он назвал один из сценариев, при котором военный путь возможен.



«Например, [президент России Владимир] Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть 3-5 суток, чтобы решить вопрос», — подчеркнул Арестович.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить Донбасс, если получит такой приказ. Вместе с тем он указал, что военный путь решения конфликта повлечет множество жертв.