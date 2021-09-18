«ЛНР» сообщила о 131 заболевшем коронавирусом за сутки и 13 смертях

За прошедшие сутки, 17 сентября, в отдельных районах Луганской области зафиксирован 131 новый случай заражения COVID-19. При этом выздоровели 75 человек, 13 — умерли от осложнений.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там признают 11 173 случая коронавируса. Из них 8 524 пациента выписаны после выздоровления, 1 108 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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