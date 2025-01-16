В интервью польским СМИ Зеленский рассказал о ситуации на востоке Украины

Президент Украины оценил ситуацию на востоке страны в интервью польским СМИ. Фото: пресс-служба президента Украины

Ситуация на поле боя в Украине пока достаточно сложная. Особенно это касается восточной части государства, где российские агрессоры сосредоточили значительную группировку войск. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, опубликованном в четверг, 16 января.

«Что касается ситуации на поле боя… есть моменты, когда инициатива переходит из одних рук в другие, к сожалению, есть села, которые Россия разрушает, которые переходят из рук наших военных к врагу, и наоборот. Самая сложная ситуация именно на востоке. Такие случаи именно на востоке нашего государства, потому что там большая концентрация российских войск, техники. И там у нас сил меньше на сегодняшний день, но и у них большие потери», — заявил президент.

По словам Зеленского, тяжелая ситуация на востоке объясняется не только нехваткой людей.

«Есть бригады, которые укомплектованы оружием на 60-70%. Что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не дойдет. Последний год много замедленных процессов... Эти замедленные процессы привели к тому, что мы защищались меньшим количеством оружия, и меньшим количеством людей. Это о востоке, но Россия понесла большие потери. Они потеряли инициативу на Харьковском направлении», — рассказал президент.

Он также напомнил, что и на Курщине россияне не смогли противостоять атакующим действиям ВСУ.