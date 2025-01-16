В Дружковке задержали мужчину, который в соцсетях поддерживал российскую агрессию

Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Дружковки. Его подозревают в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).



По данным следствия, с декабря 2022 по январь 2023 года мужчина в запрещенной социальной сети «Одноклассники» репостил из пророссийских сообществ антиукраинский контент. В публикациях он поддерживал бомбардировки городов Донетчины и прославлял «русский мир». Также восхищался так называемыми подвигами ЧВК «Вагнер» и убийствами украинских военных.



Мужчина задержан.

В Донецкой области следователи завершили специальное досудебное расследование в отношении трех украинцев, которых обвиняют в коллаборационизме.



Ранее в Донецкой области четырем бывшим педагогам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 УК Украины). В 2022-2023 годах они продолжили карьеру на захваченных территориях.