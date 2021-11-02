Более 8 тысяч жителей оккупированных территорий привиты от COVID-19 в «большой» Украине

По состоянию на 1 ноября более 8 тысяч жителей отельных районов Донбасса и оккупированного Крыма получили прививку от коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Речь идет о 8269 украинцах, которым вкололи вакцину против COVID-19 на территории, подконтрольной украинской власти.



На данный момент 2 202 человек ожидают вакцинации. Большинство из них – в Луганской области.



В министерстве напомнили, что в Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Граждане Украины, проживающие в ОРДЛО или Крыму, также могут вакцинироваться против коронавируса в любом пункте прививки и в центре массовой вакцинации даже без предварительной записи.



Однако, как сообщалось ранее, приглашение на вакцинацию является основанием для непрохождения самоизоляции или обсервации для жителей тех территорий, которые проезжают через КПВВ или въезжают в Украину через Россию.