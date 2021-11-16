Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока — 2» до завершения создания дочерней компании для эксплуатации немецкого участка магистрали. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Агентство пришло к выводу, «что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».



Базирующаяся в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG «решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода — это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода». Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.



Пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена и немецкий регулятор не сможет проверить ее документы, процесс сертификации будет приостановлен.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год проходит из России до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй — в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.