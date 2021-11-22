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Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка

22 ноября 2021, 22:58

Пушилин объяснил, почему «ДНР» не может запустить поезда из Донецка

Отправлять поезда из Донецка не получится из-за близости к зоне боевых действий. Об этом сказал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в интервью «Sputnik».

По его словам, он рад тому, что сейчас «люди концентрируют свое внимание на бытовых, понятных вопросах, таких, как перемещение».

Он считает, что это, в частности, «вещи, по которым мы ностальгируем», такие, как аэропорт, который был в Донецке.

«У нас и ж/д вокзал — он и остается, но запустить поезд именно с Донецкого ж/д вокзала не представляется возможным, потому что он будет проходить по территории, полностью простреливаемой Украиной», — заявил Пушилин.

Он утверждает, что «никто не даст гарантии», что это «не будет использовано для провокации». «Поэтому в полной мере ж\д вокзал мы задействовать не можем», — констатитровал глава «ДНР».

В сентябре 2019 года Пушилин заявлял о намерении запустить ж/д сообщение из Донецка в Москву и Петербург. Тогда он утверждал, что железнодорожное пассажирское сообщение между неподконтрольной территорией Донбасса и крупнейшими городами России может быть запущено «уже в ближайшее время».

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