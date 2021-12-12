Главные новости Донбасса за неделю

Урегулирование конфликта на Донбассе

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 161 373 заболевших ковидом (148 771 пациент выздоровел, 4 880 — умерли). За неделю зафиксировали 3785 случаев заболевания и 212 летальных случая.



Группировка «ДНР» признает 114 161 заболевшего COVID-19: 101 287 человек выписаны, 8754 — скончались. За неделю — 3188 новых случаев болезни и 325 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 58 575 случая коронавируса (52 682 пациента выздоровели, 2 086 человека умерли). За неделю — 740 новых случаев болезни и 53 летальных случая.



Группировка «ЛНР» подтверждает 21 071 случай COVID-19: выписали 17 525 человек, 3005 — умерли. За неделю — 210 новых случаев болезни и 46 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Владимиром Зеленским не предлагал провести переговоры с группировками «Л-ДНР». Байден также сообщил Зеленскому, что РФ не планирует продолжать эскалацию.



Разговор Байдена и Зеленского состоялся 9 декабря, спустя 2 дня после онлайн-саммита американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. О чем говорили президенты Украины и США, читайте в обзоре.



Зеленский не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом.



Благодаря участию США, может появиться новая площадка для переговоров с Россией, но возможны и прямые переговоры с президентом РФ. Об этом заявил Владимир Зеленский. При этом, подчеркнул президент, важно не потерять и Нормандский формат.



Несмотря на состоявшийся разговор между президентами США и РФ, Россия не отступает от украинских границ, войска продолжают накапливать, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Арестович сообщил, что Украина получила гарантии от США, что на государство не будет оказываться давление для имплементации Минских соглашений или из-за «особого статуса» Донбасса.



США не планируют направлять в Украину своих военнослужащих, такой вопрос никогда не стоял, заявил президент США Джо Байден.



Рассмотрение закона о переходном периоде на оккупированных территориях, проект которого подготовлен правительством и передан в Верховную Раду, пока отсрочено.



Права человека



Врач Наталья Стаценко, которую арестовала «ДНР» несколько лет назад, находится в критическом состоянии. Женщине срочно требуется операция, на которую ее не отпускают. Об этом сообщила глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.



В незаконных тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса сегодня содержат минимум 30 женщин. Они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Ограничения, установленные группировками «ДНР» и «ЛНР», на свободу слова в социальных сетях, привели к усилению самоцензуры и сокращению открытого выражения критических мнений по политическим, социальным и экономическим вопросам на неподконтрольной Украине части Донбасса. К такому выводу в своем докладе пришло Управление верховного комиссара ООН по правам человека.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов со стороны боевиков пострадали трое украинских военнослужащих. Еще один боец получил ранения при подрыве на взрывном устройстве.



Общество



Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному производству о содействии терроризму путем организации поставок угля с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» шахт.



Обвиняемый в преступлениях по делу о донецкой тюрьме «Изоляция» Евгений Бражников смог покинуть пределы Украины, но это не поможет ему избежать уголовной ответственности, заявили в прокуратуре. Там также объяснили, как подследственному Бражникову удалось покинуть Украину.



Федеральный совет Швейцарии продлил на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.



Группировка «ДНР» задержала главу оккупационной «администрации» Макеевки Сергея Голощапова по обвинению в коррупции.



В населенных пунктах прифронтовой зоны на Донбассе подтверждены факты 12 стихийных захоронений людей, не зафиксированных органами власти, сообщил главный эксперт по вопросам адвокации гуманитарной миссии «Пролиска» Игорь Сосонский.



Дайджест тв-еженедельников



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