Заседание ТКГ не состоялось из-за отказа РФ участвовать

Россия отказалась принимать участие в инициированном спецпредставителем ОБСЕ внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое было запланировано в субботу. Об этом сообщили в украинской делегации ТКГ.



«Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что сегодня Российская Федерация снова не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности», — говорится в заявлении.



В делегации сочли, что неучастие России свидетельствует «о сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства РФ о приверженности Минским договоренностям».



Это второй за неделю случай, когда РФ отказалась участвовать в заседании ТКГ на фоне обострения ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения.

В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.



Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.