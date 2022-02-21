Мирный житель Новолуганского погиб в результате обстрела
Мирный житель поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области погиб вследствие обстрела со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
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