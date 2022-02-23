Верещук призвала украинцев воздержаться от пересечения КПВВ в сторону ОРДЛО

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей воздержаться от пересечения КПВВ в сторону оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на «1+1».



«Хочу призвать людей при возможности воздержаться от пересечения КПВВ в сторону оккупированных территорий. Вы знаете, какая там сейчас ситуация: незаконно мобилизуют, фактически берут в заложники людей», — сказала Верещук.



«Это международное преступление и за это будет отвечать Российская Федерация», — подчеркнула она.

Группировка «ЛНР» принудительно мобилизирует население, такие случаи, в частности, зафиксированы на Алчевском металлургическом комбинате.



В Луганске члены незаконных вооруженных формирований, называющие себя «военной комендатурой ЛНР», увозят местных жителей-мужчин в военкоматы непосредственно с улиц.

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