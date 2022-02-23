YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина

Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — говорится в сообщении видеохостинга при попытке войти на страницу.



На сайте Пушилина теперь указана ссылка на канал на российском видеохостинге Rutube.

В начале февраля YouTube уже заблокировал несколько каналов «ДНР» и «ЛНР». В частности, были удалены каналы «министерства информации ДНР», «ГТРК ЛНР», «Луганский информационный центр» и «народных милиций».



15 февраля YouTube заблокировал аккаунт «Первого республиканского телеканала».