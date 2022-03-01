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Российские войска готовы к штурму Херсона

01 марта 2022, 03:12

Российские войска готовы к штурму Херсона

Российские войска планируют штурм Херсона в ночь на 1 марта. Наступление противника происходит со стороны аэропорта до Николаевского шоссе и кольца около хладокомбината. Об этом сообщает Госспецсвязь.

«По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольца у хладокомбината», — говорится в сообщении.

Как уточнил мэр города Игорь Колыхаев, на въездах в Херсон российские солдаты установили блокпосты.

«Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своем кабинете и координирую работу городских служб, чтобы утром вы проснулись в относительно спокойном городе. Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки», — написал он в Facebook.

При этом Колыхаев подчеркивает, что Херсон выстоит, призвав горожан сохранять спокойствие и благоразумие — и не выходить на улицы во время действия комендантского часа.

«А сегодня я несу ответственность за жизнедеятельность нашего города и обеспечиваю вашу защиту так, как позволяют наши возможности. Херсон был и остается украинским! Худшее, что можно сделать сейчас, это начать разваливать город изнутри. Я прошу каждого из вас сохранять спокойствие и благоразумие.
Не выходите на улицу во время комендантского часа. Не вступайте ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцируйте противника на конфликты... Херсон устоит!» — подчеркнул мэр города.

Также было опубликовано видео того, как в Херсоне работает украинская система ПВО.

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