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Три женщины погибли, еще две ранены вследствие обстрела в Николаевской области

08 марта 2022, 18:13

Три женщины погибли, еще две ранены вследствие обстрела в Николаевской области

В результате обстрела трассы в Николаевской области погибли три воспитательницы детского дома, еще две получили ранения. Женщины ехали на микроавтобусе со знаками «красного креста». Об этом сообщила председательница Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Женщины ехали по «кировоградской» трассе, чтобы сменить своих коллег.

«После обстрела микроавтобус, который был маркирован знаками "красного креста", загорелся. В результате обстрела, по предварительной информации, погибли, минимум, три наших воспитательницы», — сообщила Замазеева.

Еще две воспитательницы получили ранения, но смогли с другими коллегами добраться до позиций украинских военных, где им была оказана помощь.

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