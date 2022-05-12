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Пушилин об «Азовстали»: Наши подразделения могут довести ситуацию к логическому завершению

12 мая 2022, 10:37

Пушилин об «Азовстали»: Наши подразделения могут довести ситуацию к логическому завершению

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Там уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить ситуацию эту к логическому завершению», — сказал Пушили в эфире российского телеканала «Соловьев Live».

Также он отверг возможность экстракции украинских военнослужащих, которые продолжают держать оборону на заводе.

«Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках о всякого рода экстракшенами. Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти», — заявил Пушилин.

Он хочет, чтобы военные на «Азовстали» «сложили оружие и пошли под трибунал».

Украинские военнослужащие на «Азовстали» призывают иностранных лидеров и все международное сообщество добиться провевдения процедуры экстракции — эвакуации военнослужащих в третью страну-посредницу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила много вариантов для эвакуации своих военных с территории «Азовстали». Однако Россия не дает согласия ни на один из них.

В частности, накануне вице-премьер Ирина Верещук озвучила украинское предложение обменять тяжелораненых защитников «Азовстали» на военнопленных россиян.

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