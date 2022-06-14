Кабмин ввел удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных территорий

Правительство запускает процедуру удаленной идентификации через «Дію» для получения пенсионных выплат людьми, проживающими на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Эта опция была разработана для пенсионеров, проживавших и проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ) до полномасштабного вторжения России. Для получения пенсий и социальных выплат они должны были приезжать на подконтрольную правительству Украины территорию. После закрытия многих КПВВ это стало невозможным. Поэтому Кабинет министров усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для всех получателей – удаленно», — пояснили в министерстве.



Для удаленной идентификации используется «Дія.Підпис» — квалифицированная электронная подпись, которую можно использовать для подписания документов в приложении «Дія» и онлайн.



Пенсионеру понадобится ID-карта или биометрический загранпаспорт в приложении «Дія».



Срок действия «Дія.Підпис» — один год или до момента его удаления. Создание «Дія.Підпис» — безоплатная услуга.



Как получить «Дія.Підпис»?

Авторизуйтесь в приложении «Дія». Перейдите к Меню — «Дія.Підпис». Выберите пункт «Создать». Подтвердите личность через проверку фото, NFC или BankID. Придумайте 5-значный код для «Дія.Підпис». Готово! Теперь вы можете подписывать документы в «Дії» и онлайн.

«Удаленная электронная идентификация осуществляется путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя», — рассказали в Минреинтеграции.



В министерстве добавили, что в будущем список цифровых услуг, которые внутренне перемещенные лица смогут оформить через «Дію», расширится. В частности, в приложении появится возможность оформить помощь для ВПЛ, изменить адрес регистрации ВПЛ и другие. Сейчас эти настройки в процессе разработки и апробации.