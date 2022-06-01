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Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»

01 июня 2022, 13:56

Пенсии для жителей оккупированных территорий: Кому и сколько выплатила «Укрпочта»

Украинские пенсии получают в том числе жители оккупированных после 24 февраля территорий.

Как передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу национального почтового оператора, в оккупированных районах Запорожской области показатель выплат составляет 79%, Николаевской — 96%, Харьковской — 76%, Донецкой — 59%.

Самая сложная ситуация, как уточнили в «Укрпочте», в Херсонской области, к которой практически нет доступа. Там выплачено 21,2 млн грн пенсий за май, что составляет 8,3%. Еще около 2,5 млн грн выплачены пенсионерам по переадресации на новое временное местонахождение.

В целом за май «Укрпочта» выплатила 88% пенсий. Услугой переадресации выплат в связи с временным изменением места нахождения воспользовались 10,5 тыс. пенсионеров (сумма — 46,5 млн грн). В апреле услугой переадресации воспользовалось 22 тыс. пенсионеров. Эти деньги люди могли получить наличными в городе, где они временно проживают.

Больше всего услугой переадресации воспользовались жители Харьковской (4,5 тыс. пенсионеров), Луганской (1,3 тыс.), Киевской (1,9 тыс.) областей.

Те клиенты, которым не удалось выплатить пенсии за май, получат деньги вместе с июньскими пенсиями, сообщает национальный почтовый оператор.

В целом «Укрпочта» за май 2022 года доставила 88% пенсий на сумму 9,3 млрд грн. Пенсии наличными получили больше 2,5 миллиона человек по всей стране.

«Украинцам в оккупированных областях, к которым нет доступа, хочу сказать: при первой же возможности мы довезем средства и продукты первой необходимости. Так было с Черниговщиной и Сумщиной, и так скоро будет с Херсонщиной и другими областями», — сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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