Столтенберг: Украина может рассчитывать на поддержку НАТО столько, сколько этого потребуется

Генcек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс будет продолжать поддерживать Украину столько сколько нужно. Об этом он сказал в среду в Мадриде на пресс-конференции по окончании утреннего заседания лидеров Североатлантического альянса, передает «Интерфакс- Украина».



«Президент Зеленский дал четко понять, что Украина полагается на нашу продолжающуюся поддержку. И наше ответ ему был равнозначно четким. Украина может рассчитывать на нас так долго, как это необходимо», - сообщил Столтенберг.



Он заверил, что союзники будут продолжать предоставлять военную и финансовую помощь.