ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

17 липня 2022, 12:42

ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Партія «Опозиційна платформа – За життя» оскаржила рішення суду про заборону своєї діяльності. Про це повідомила представниця ВР у Конституційному суді Ольга Совгіря.

«За наявною інформацією, політична партія "ОПЗЖ" оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, згідно з яким партія була заборонена з передачею всього її майна у власність держави», - йдеться у повідомленні.

Вона наголосила, що скарги такої категорії справ розглядає Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження.

При цьому рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції остаточне і подальшому оскарженню не підлягає.

В Україні заборонили діяльність партії ОПЗЖ». Згідно з рішенням суду, все майно політсили має бути передано у власність держави.

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