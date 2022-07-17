ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Партія «Опозиційна платформа – За життя» оскаржила рішення суду про заборону своєї діяльності. Про це повідомила представниця ВР у Конституційному суді Ольга Совгіря.



«За наявною інформацією, політична партія "ОПЗЖ" оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року у справі П/857/8/22, згідно з яким партія була заборонена з передачею всього її майна у власність держави», - йдеться у повідомленні.



Вона наголосила, що скарги такої категорії справ розглядає Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження.



При цьому рішення КАС Верховного суду як суду апеляційної інстанції остаточне і подальшому оскарженню не підлягає.



В Україні заборонили діяльність партії ОПЗЖ». Згідно з рішенням суду, все майно політсили має бути передано у власність держави.