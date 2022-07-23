Окупанти заблокували Google, YouTube та Viber у Херсонській області

Окупанти відключили пошуковий сервіс Google у Херсонській області. Там також не працюють YouTube та Viber.



Як повідомив російському «РИА Новости» Кирило Стремоусов, призначений РФ «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області, це зроблено «на його прохання».



«На моє прохання пошукова система Google відключена, те саме з YouTube та Viber. Пошукову систему заблоковано. Причина — використання цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їх американських кураторів, як шкідливі інформаційні смітники», — запевняє Стремоусов.



Напередодні про блокування Google оголосили угруповання ЛНР та ДНР.



На початку червня «ДНР» та «ЛНР» заблокували доступ до месенджера Viber, а у травні — до соцмереж Facebook і Instagram.