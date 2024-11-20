Росія збільшила кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазах біля України

Побільшало стратегічних бомбардувальників на російських авіабазах біля України. Фото: Tracking/Telegram

Кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 на двох авіабазах РФ біля України збільшилась до 29 одиниць. Про це повідомив український моніторинговий канал Tracking.

Зазначається, що станом на 18 листопада на авіабазі «Оленья» перебували 12 Ту-95МС та 8 Ту-160, на базі «Енгельс-2» — 4 Ту-95МС та 2 Ту-160, а на базі «Дягілєво» — 3 Ту-95МС.

Канал також повідомив, що 17 листопада РФ вперше за останні 550 днів використала 6 бомбардувальників Ту-160 для пусків ракет Х-101. Востаннє ці літаки брали участь в атаках 18 травня 2023 року.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ у ніч проти 20 листопада атакували територію України за допомогою шести ракет, 122 ударних дронів-камікадзе, а також керованих авіаційних бомб.