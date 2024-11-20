В Україні через загрозу масованої атаки РФ закрилися ще кілька посольств. Що відомо

20 листопада в якості заходи безпеки посольство Італії в Україні залишиться закритим для відвідування. Про це повідомили у моніторинговому сервісі Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії.



Проте посольство продовжує працювати.



Іспанське державне агентство EFE повідомило, що посольство Іспанії в Україні вирішило тимчасово закрити свою штаб-квартиру після того, як отримало конкретну інформацію про можливу масовану повітряну атаку 20 листопада.



Також про аналогічне рішення повідомили у посольстві Греції в Україні.

Нагадаємо, що раніше посольство США попередило про можливу масовану атаку РФ на Україну.