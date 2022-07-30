В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці

30 липня 2022, 12:58

В «Азові» перевіряють достовірність даних за списком загиблих та поранених у Оленівці

Українська сторона перевіряє на правдивість інформацію щодо даних загиблих та поранених під час обстрілу Оленівської колонії на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території. Про це повідомляє патронатна служба «Азова» «Ангели Азова».

«Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Інформуємо: поки ми — патронатна служба "Азова" — не можемо підтвердити або спростувати ці повідомлення, і перевіряємо їх на правдивість», — зазначили у службі.

Там наголосили, що імена поранених та загиблих повідомляють сім'ям в індивідуальному порядку.

«Жоден український чи міжнародний інститут не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені у російських ЗМІ», — зазначили у патронатній службі «Азова».

Вночі на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.

У полку «Азов» заявили, що з'ясовують імена загиблих та постраждалих своїми каналами, на місце події виїхав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.

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