Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці військових — омбудсмен

Українська сторона розпочала процедуру повернення тіл військовослужбовців, які загинули в Оленівській колонії — на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території. Про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.



Лубінець підтвердив, що 29 липня звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Моніторингової місії ООН, щоб йому — як українському омбудсмену — надали можливість відвідати Оленівську колонію. А також закликав надати йому можливість відвідати поранених полонених українських військових.



Лубинець звернувся і до російської омбудсменки Тетяни Москалькової, щоби приїхала і вона.



Поки ж, за словами омбудсмена, влада аналізує поширене відео. І є ознаки того, що обстріл — це військова операція окупантів, яка готувалася наперед. Також багато фактів свідчать про те, що вибух стався всередині приміщення, а не через влучення ракети.



«Цей барак було збудовано окремо, і для нас це показник того, що ця військова операція давно готувалася. Крім того, про це говорять проросійські Telegram-канали, де ще в червні обговорювалося, що ЗСУ "розглядають, що будуть бити по Оленівці". Було таке інформаційне вкидання», — сказав Лубінець.



Також він наголосив, що умови утримання людей в Оленівській колонії порушують Женевську конвенцію. Насамперед ця установа не розрахована на ту кількість людей, що там перебувають. Україна неодноразово порушувала питання перед МКЧХ, щоб вони мали туди доступ та фіксували порушення умов утримання, кількість людей, доступ до медпослуг тощо.

У ніч на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.



У полку «Азов» заявили, що з'ясовують імена загиблих та постраждалих своїми каналами, на місце події виїхав Міжнародний комітет Червоного Хреста.



У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.



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