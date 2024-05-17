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ППО України збила вночі 20 російських «шахедів»

17 травня 2024, 08:20

ППО України збила вночі 20 російських «шахедів»

ППО Сил оборони збила усі 20 «шахедів». Фото: Олещук / Telegram ППО Сил оборони збила усі 20 «шахедів». Фото: Олещук / Telegram

У ніч проти 17 травня 2024 року Росія атакувала територію України 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарськ і Курськ – РФ. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби»,— написав він.



За словами генерал-лейтенанта ПС ЗСУ, внаслідок протиповітряного бою збиті усі 20 російських «шахедів» у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня 2024 року російські війська атакували Україну 18 ударними БПЛА типу Shahed-131/136.

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