Армія РФ обстріляла Донеччину: Двоє людей загинули, є поранені

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинуло двоє людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Мирні жителі загинули в Очеретиному та Шевченковому. Ще шестеро людей, за інформацією ОВА, отримали поранення: у Вугледарі, Бахмуті, Кліщіївці, Костянтинівці, Часів Яру та Авдіївці.



Від 24 лютого в Донецькій області через обстріли відомо про 705 загиблих і 1823 поранених мирних жителів. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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