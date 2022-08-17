У Торецьку від обстрілу постраждала родина, у Курахівці під завалами шукають чоловіка — Кириленко

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

Російські війська продовжують обстріл прифронтових громад від Курахово до Торецька. Ударів зазнають зокрема міста у відносному тилу. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Ввечері з артилерії обстріляли Торецьк: влучили у приватний будинок та поранили цілу сім'ю із трьох людей, зокрема шестирічну дитину. На Донецькому напрямку під вогнем Авдіївська, Очеретинська та Курахівська громади. В Авдіївці вночі були поодинокі "прильоти" до Старого міста, а вранці — до центру та до району АКХЗ», — перелічив Кириленко.



За інформацією очільника області, в Очеретинській громаді під вогнем — Піски та Невельське.



«У Курахівській громаді росіяни влучили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та будинок у Курахівці — там під завалами опинився чоловік, йде рятувальна операція. Також за ніч росіяни завдали удару по Новодмитрівці — пошкодили ліцей та вісім приватних будинків. Без постраждалих. На ранок обстрілу зазнала Дружківка — зруйновано близько десяти приватних будинків», — повідомив Кириленко.

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