Бої за Піски та новий план РФ щодо захоплення траси на Донецьк. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Бої за Піски. ЗСУ звітують, що тримають населений пункт під контролем, росіяни стверджують про захоплення.

Удар по Слов'янську, Бахмуту та Костянтинівці. Ситуація з обстрілами на Донеччині.

У Сєвєродонецьку збираються зносити масу будинків, здебільшого ще живуть люди.

Обстріл Донецька. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.

Пляжний паніка. У Бердянську пролунав вибух, а в Мелекіно кружляють російські гелікоптери.