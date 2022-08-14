Бої за Піски та новий план РФ щодо захоплення траси на Донецьк. Головне за день ►

14 серпня 2022, 22:45

Бої за Піски та новий план РФ щодо захоплення траси на Донецьк. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Бої за Піски. ЗСУ звітують, що тримають населений пункт під контролем, росіяни стверджують про захоплення.
  • Удар по Слов'янську, Бахмуту та Костянтинівці. Ситуація з обстрілами на Донеччині.
  • У Сєвєродонецьку збираються зносити масу будинків, здебільшого ще живуть люди.
  • Обстріл Донецька. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.
  • Пляжний паніка. У Бердянську пролунав вибух, а в Мелекіно кружляють російські гелікоптери.

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