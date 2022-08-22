Подоляк розкритикував заяви ФСБ у справі смерті дочки Дугіна

22 серпня 2022, 18:09

Подоляк розкритикував заяви ФСБ у справі смерті дочки Дугіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито причетність України до вбивства дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна, наголосив, що російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто «призначено» українку та її 12-річну дитину.

«Російська пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіною "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби та змії російських спецслужб розпочали внутрішньовидову боротьбу», - написав Подоляк у Twitter.

Раніше у ФСБ РФ заявили, що вбивство Дарії Дугіної – дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна – розкрите. У підриві підозрюють громадянку України Наталю Вовк, яка 23 липня приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою. З моменту підриву автомобіля минуло дві доби.

У ніч на неділю, 21 серпня, публіцист Олександр Дугін та його дочка Дарина поверталися з підмосковного фестивалю «Традиція». У момент вибуху в машині була тільки Дар'я, вона загинула на місці . Знайомі Дугіна розповіли ЗМІ, що в машині мав їхати і він сам, проте Дугін-старший останньої миті вирішив поїхати в іншому автомобілі.

Олександр Дугін відомий як один із ідеологів «російського світу». Його дочка Дар'я поділяла ідеї батька та була його найближчою соратницею.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив , що Україна не має жодного стосунку до вбивства Дарії Дугіної.

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