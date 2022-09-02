В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка

На окупованій частині Харківської області розпочали видачу автомобільних номерів російського зразка. У Куп'янську окупанти вже видали перший реєстраційний знак, повідомляють російські «РИА Новости».



Отримувати їх чи переоформлювати старі будуть ті мешканці області, яким видали російські паспорти — за спрощеною схемою, без техогляду та страховки.



«Також нема потреби розмитнювати транспортний засіб, однак у цьому випадку у свідоцтві стоятиме відмітка про неможливість відчуження автомобіля на території РФ», — наголошується в повідомленні.



Разом з номерами змінюється і посвідчення водія.



«Номери нового 188 регіону, які поки що друкують у сусідній Білгородській області, починаються із серії А001АВ», — запевняють у РФ.