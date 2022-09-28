Призначений окупантами «очільник» Херсонщини звернувся до Путіна

28 вересня 2022, 14:50

Призначений окупантами «очільник» Херсонщини звернувся до Путіна

На окупованій частині Херсонської області пройшов «референдум» щодо приєднання до Росії. У зв'язку з цим до Володимира Путіна звернувся очільник окупаційної «адміністрації» регіону Володимир Сальдо.

І якщо очільники угруповань «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник записували відеозвернення, а потім поїхали до Москви, то Сальдо звернувся лише письмово. Повідомлень про поїздку до столиці РФ теж поки що немає.

Сальдо пише, що за результатами «референдуму» за входження до складу РФ нібито висловилися понад 87% жителів. На підставі цього він пропонує Путіну прийняти Херсонську область «до складу Російської Федерації як новий суб'єкт».

Також призначений окупантами очільник «адміністрації» запевняє, що «підсумки референдуму ні в кого не можуть викликати сумнівів».

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками опрацювання 100% бюлетенів у «ДНР» за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», у «ЛНР» — 98,42%, у Херсонській області — 87,05%, у Запорізькій області — 93,11%.

Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше про те, як проходив так званий «референдум» на Донбасі, розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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