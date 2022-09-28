Назначенный оккупантами «глава» Херсонщины обратился к Путину

На оккупированной части Херсонской области прошел «референдум» о присоединении к России. В связи с этим к Владимиру Путину обратился глава оккупационной «администрации» региона Владимир Сальдо.



И если главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник записывали видеообращения, а затем поехали в Москву, то Сальдо обратился только в письменном виде. Сообщений о поездке в столицу РФ тоже пока нет.



Сальдо пишет, что, по результатам «референдума», за вхождение в состав РФ якобы высказались более 87% жителей. На основании этого он предлагает Путину принять Херсонскую область «в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта».



Также назначенный оккупантами глава «администрации» уверяет, что «итоги референдума ни у кого не могут вызвать сомнений».

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в «ДНР» за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», в «ЛНР» — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.



Ранее о том, как проходил так называемый «референдум» на Донбассе, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



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