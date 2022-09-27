У Харківській області деокуповано селище Куп'янськ-Вузловий

27 вересня 2022, 15:14

У Харківській області деокуповано селище Куп'янськ-Вузловий

На Харківщині ЗСУ звільнили від окупантів смт Куп'янськ-Вузловий, розташоване на лівому березі річки Оскол. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що тепер, після звільнення Куп'янська-Вузлового, тимчасово окупованою залишається менш ніж 6% території Харківської області.

«У них [військ РФ] було кілька принципових і досить важливих для них напрямів: Ізюм, Ізюмська висота, так звана, - це шлях, яким вони направляли свою військову техніку на територію Донецької та Луганської областей, там посилювали свою військову присутність. І, звичайно, Куп'янськ-Вузловий – це одна з найбільших логістичних, залізничних розв'язок на території Харківської області», - сказав Синєгубов.

Також він повідомив, що Куп'янськ-Вузловий був окупований з перших годин повномасштабної війни РФ проти України, і армія РФ ґрунтовно обороняла цей населений пункт.

«Завдяки успішній військовій операції наші Збройні сили його [Куп'янськ-Вузловий] зараз відбили і повністю фактично контролюють», — заявив голова Харківської ОВА.

Також він зазначив, що кожен метр української території «звільняється досить тяжко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви».

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в РФ може з'явитися новий федеральний округ - «Кримський». Нібито нове утворення влада планує створити за підсумками «референдумів», що проводяться на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Також до округу планують включити анексований ще у 2014 році Крим.

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