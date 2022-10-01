ЗСУ підтвердили звільнення п'яти населених пунктів біля Лимана

ЗСУ оточили російське угруповання в районі Лимана Донецької області. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.



«Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки — звільнені, там продовжуються стабілізаційні заходи», — наголосив Череватий.



За його словами, в оточенні в районі Лиману виявилося близько п'яти — п'яти з половиною тисяч російських військових. Точної цифри немає, оскільки активні бойові дії «відмінусували» їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися, пояснив речник. Спроби проривів окремими групами фіксуються і зараз.



Череватий повідомив, що Лиман важливий зокрема тим, що відкриває можливість піти далі, на Луганщину — на Кремінну та Сєвєродонецьк.



«Це й психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають… переламувати перебіг бойових дій», — наголосив він.



Також у соцмережах з'явилося відео з українськими бійцямі на в'їзді у Лиман.





Дивіться також:



