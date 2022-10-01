ЗСУ підтвердили звільнення п'яти населених пунктів біля Лимана

ЗСУ оточили російське угруповання в районі Лимана Донецької області. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
«Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки — звільнені, там продовжуються стабілізаційні заходи», — наголосив Череватий.
За його словами, в оточенні в районі Лиману виявилося близько п'яти — п'яти з половиною тисяч російських військових. Точної цифри немає, оскільки активні бойові дії «відмінусували» їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися, пояснив речник. Спроби проривів окремими групами фіксуються і зараз.
Череватий повідомив, що Лиман важливий зокрема тим, що відкриває можливість піти далі, на Луганщину — на Кремінну та Сєвєродонецьк.
«Це й психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають… переламувати перебіг бойових дій», — наголосив він.
Також у соцмережах з'явилося відео з українськими бійцямі на в'їзді у Лиман.
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