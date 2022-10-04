Зеленський визнав нікчемними акти РФ, які порушують суверенітет України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених у РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Відповідний документ №687/2022 опубліковано на сайті очільника держави.



«Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року №147, від 21 лютого 2022 року №71, від 21 лютого 2022 року №72, від 29 вересня 2022 року №68, вересня 2022 року №686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, ухвалені, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації», — йдеться у тексті.

Нагадаємо, Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ.