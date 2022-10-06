Вночі окупанти обстріляли промислові об'єкти Харкова

Вночі російські окупанти завдали кількох ударів по промислових об'єктах Основ'янського району Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його попередньою інформацією, армія РФ вдарила по місту дронами-камікадзе, через що спалахнули пожежі, а також часткові руйнування отримали нежитлові будівлі.

Також окупанти, як повідомляє Синєгубов, продовжили обстрілювати Куп'янський та Вовчанський райони області, а також населені пункти Богодухівського та Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін.

«За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі», - написав Синєгубов.

Вранці 6 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю — було зруйновано кілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, семеро постраждали. Повторно Запоріжжя було обстріляно окупантами близько 11:00.