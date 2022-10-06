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Ночью оккупанты обстреляли промышленные объекты Харькова

06 октября 2022, 11:44

Ночью оккупанты обстреляли промышленные объекты Харькова

Ночью российские оккупанты нанесли несколько ударов по промышленным объектам Основянского района Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его предварительной информации, армия РФ ударила по городу дронами-камикадзе из-за чего вспыхнули пожары, а также частичные разрушения получили нежилые постройки.

Также оккупанты, как сообщает Синегубов, продолжили обстреливать Купянский и Волчанский районы области, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное и др.

«По информации Областного центра экстренной помощи, в течение суток по области госпитализировали 3 мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе», - написал Синегубов.

Утром 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью — были разрушены несколько многоквартирных домов. Один человек погиб, семеро пострадали. Повторно Запорожье было обстреляно оккупантами около 11:00.

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