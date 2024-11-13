У Бериславі через атаку російського БпЛА загинула 52-річна жінка

Сьогодні вранці російські війська обірвали життя мешканки Берислава, атакувавши її за допомогою безпілотника. Про черговий воєнний злочин написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Через атаку ворожого БпЛА смертельні поранення отримала 52-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої. Також постраждали ще двоє місцевих мешканок. Зараз вони перебувають у лікарні», - додав він.



Також начальник обласної військової адміністрації опублікував відео, показавши, як виглядає Дніпровський район Херсона після нічної атаки російських військ.







Повідомляється, що «прилетіло» по житловій пʼятиповерхівці та гуртожитку, через що там виникли пожежі. Займання оперативно ліквідували рятувальники, які прибули на місце події.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ вбили літнього жителя Херсона, обстрілявши приватний будинок, в якому він перебував.