МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

Міністерство закордонних справ Ірану радить своїм громадянам утриматися від поїздок до України, а у разі перебування в Україні, покинути її. Про це йдеться на веб-сайті відомства.



«У зв'язку з ескалацією військових конфліктів та посиленням нестабільності в Україні всім громадянам Ірану рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Також всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендується залишити цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку» - йдеться у повідомленні.



Іранців закликали «зберігати спокій» і в разі потреби звертатися до посольства Ірану у Києві.



Раніше аналогічні заклики до своїх громадян в Україні озвучили інші країни, з ким Росія має дружні відносини, зокрема Китай, Індія, Єгипет, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, Таджикистан і Білорусь.



Також заклики залишити Україну нещодавно лунали від дипвідомств США, Японії, Італії, В'єтнаму.