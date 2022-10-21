У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада

21 жовтня 2022, 17:28

У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада

Російські загарбники знесли багатоквартирні будинки у мікрорайоні Східний у Маріуполі. Про це повідомляє в Telegram Маріупольська міська рада.

На думку міськради, це робиться російськими військовими для того, щоб приховати сліди своїх злочинів.

За даними Маріупольської адміністрації, окупанти не допомагають городянам з ремонтом пошкоджених будинків, а замість маріупольців до квартир у новобудовах заселяють росіян чи людей, які погодилися співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Угруповання «ДНР» поселить на зимовий період у тимчасове житло 5 тисяч маріупольців.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що на відновлення тимчасово окупованого Маріуполя знадобиться 176 мільярдів рублів (понад 105 мільярдів гривень).

У захопленому російськими військами Маріуполі Донецької області окупанти відкрили «величезний морг», оскільки у місті велика кількість смертей.

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