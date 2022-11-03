Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік із дефіцитом у 38 мільярдів доларів

Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік у другому читанні та загалом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.



За його словами, бюджет наступного року підтримали 295 народних депутатів, утрималися – 35, проти не проголосував ніхто.



Голоси розподілилися так: фракції «Слуга народу» — 211, «Голос» — 10, групи «Платформа «За життя і мир» — 18, «За майбутнє» — 15, «Довіра» — 16, «Відновлення України» — 15, позафракційні — 10.



Фракції «Європейська солідарність» та «Батьківщина» не дали жодного голосу на підтримку держбюджету.



Як раніше розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, дефіцит держбюджету наступного року складе 38 мільярдів доларів. Уряд планує покрити дефіцит за рахунок допомоги міжнародних партнерів.



До другого читання Кабмін скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% замість 4,6%. Прогноз інфляції зменшили із 30% до 28%.

При цьому бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трильйона гривень доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити доходну частину більш ніж на 50 мільярдів гривень.



Витрати становитимуть 2,6 трильйона гривень.



Так, на безпеку та оборону планують виділити понад 1 трильйон гривень — це понад 18% ВВП.