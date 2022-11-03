Рада приняла госбюджет на 2023 год с дефицитом в 38 миллиардов долларов

Верховная Рада приняла государственный бюджете Украины на 2023 год во втором чтении и в целом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



По его словам, бюджет на следующий год поддержали 295 народных депутатов, воздержались — 35, против не проголосовал никто.



Голоса распределились так: фракции «Слуга народа» — 211, «Голос» — 10, группы «Платформа «За жизнь и мир» — 18, «За будущее» — 15, «Доверие» — 16, «Восстановление Украины» — 15, внефракционные — 10.



Фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» не дали ни одного голоса в поддержку госбюджета.



Как ранее рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль дефицит госбюджета в следующем году составит 38 миллиардов долларов. Правительство планирует покрыть дефицит за счет помощи международных партнеров.



Ко второму чтению Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП на 2023 год до 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.

При этом бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 триллиона гривен доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагают увеличить доходную часть более чем на 50 миллиардов гривен.



Расходы будут составлять 2,6 триллиона гривен.



Так, на безопасность и оборону планируют выделить более 1 триллиона гривен — это более 18% ВВП.