У Донецьку поранено хлопчика

15 листопада 2022, 18:53

У Донецьку поранено хлопчика

Окупований Донецьк вдень потрапив під обстріл.

Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», у Київському районі, на вулиці Сенявіна, постраждав хлопчик-підліток 2010 року народження.

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