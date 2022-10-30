Жителі Донеччини можуть безкоштовно отримати дрова: Що для цього потрібно

З 31 жовтня у регіонах, що прилягають до зони бойових дій, розпочнеться видача безкоштовної паливної деревини для обігріву будинків. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Згідно з рішенням уряду жителі 8 прифронтових областей – Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської – отримають її [деревину] з доставкою додому», – йдеться у повідомленні.



У Мінреінтеграції роз'яснили, хто може претендувати на таку допомогу від держави, і що для цього потрібно.



Насамперед потрібно подати заяву до місцевих органів влади. До цього додається такий пакет документів:

«Нагадаємо, на отримання безкоштовної паливної деревини можуть претендувати всі домогосподарства вказаних регіонів. Але надаватимуть її в порядку черговості, з урахуванням критеріїв уразливості категорій населення. Черговість пріоритетності визначається в обласних військових адміністраціях», – розповіли у Мінреінтеграції.