США виділяють Україні $4,5 мільярда для прямої підтримки бюджету

США у межах підтримки України мобілізували додаткові 4,5 мільярди доларів у вигляді грантів для прямого фінансування бюджету. Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен.



«Ці кошти почнуть виділятися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, зокрема заробітної плати для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальної допомоги літнім та вразливим категоріям громадян», — наголосила очільниця американського Мінфіну.



За словами Єллен, у поєднанні з допомогою США у сфері безпеки та величезної хоробростю українського народу ці кошти є важливим інструментом опору України нічим не спровокованому вторгненню Путіна.



Виплати доведуть загальну суму прямої бюджетної підтримки України до 13 мільярдів доларів — у вигляді грантів.



«Ми закликаємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів та уряд США продовжать використовувати всі наші інструменти, зокрема нашу історичну санкційну коаліцію, щоб послабити військову машину Путіна», — підсумувала Єллен.